"Слуга народу" офіційно відреагувала на образи Бужанського на адресу журналістки НВ

Партія "Слуга народу" вибачилася перед журналісткою НВ Ольгою Духнич за образи з боку обраного депутата Максима Бужанського, але при цьому заявила, що розуміє реакцію свого представника.

"Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Новое время". Керівництво партії і фракції "Слуги народу" попросило пробачення у пані Духнич. Разом з тим ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною і неетичною, але доволі зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків", - йдеться у Facebook "Слуги Народу".

"Слуга народу" вважає, що журналісти повинні утримуватися від оціночних суджень, тому що вони призводять до "наклеювання ярликів і упередженого ставлення до політиків, які ще навіть не почали каденцію як народні обранці".

Нагадаємо, що журналістка Ольга Духнич під час інтерв'ю з головою "Слуги народу" Дмитром Разумковим запитала, чи згодна партія розділити репутацію з такими людьми, як "Максим Бужанський, який ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Бужанський у відповідь написав у телеграмі: "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

Згодом, інший обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубинський підтримав однопартійця Максима Бужанського, який обізвав журналістку НВ Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Також Дубинський назвав себе, Бужанського і главу партії Слуга народу Дмитра Разумкова "єдиними серйозними депутатами" в новому парламенті і пошкодував, що у Верховну Раду не балотувався ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.