"Слуги народу" хочуть продажу SIM-карт лише за паспортом та реєстрацію IMEI-кодів
Такі норми містить проєкт закону "Про електронні комунікації" № 1083, текст якого оприлюднено на офіційному порталі Верховної Ради.
Ініціатором документа виступили народні депутати фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, Михайло Крячко, Єгор Чернєв, Роман Соха, Сергій Штепа, а також віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт розроблявся з метою встановлення засад державного управління сферою електронних комунікацій, які відповідали б вимогам часу та євроінтеграційним процесам. Зокрема, закон містить розділ "Надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції".
Крім того, проєкт покликаний виконати зобов’язання України в галузі електронних комунікацій, передбачених Угодою про асоціацію.
Також, метою законопроекту декларується розвиток сфери електронних комунікацій, створення умов для вільного входу на ринок електронних комунікацій, усунення наявних на сьогодні бар’єрів.
Водночас, у тексті проєкту містяться норми, які передбачають, що з 1 січня 2024 року споживачі (абоненти електронних комунікаційних послуг), які не укладуть в письмовій формі договір і не зареєструються у постачальника електронних комунікаційних послуг з наданням своїх персональних даних, будуть відключені від послуги.
Послуги також блокуватимуть у разі відсутності коду пристрою в Системі контролю кодів ІМЕІ.
"Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого, що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання", — йдеться, зокрема, в тексті законопроєкту.
Закон має набрати чинності чинності з 1 липня 2020 року.
Нагадаємо, що Верховна Рада скерувала в Конституційний Суд законопроєкт №1015, який фіксує законодавче право народу.
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