Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику
"Не знаю, про які "рога" веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику", - зазначив Смешко на своїй сторінці у Facebook.
"Чергове непотрапляння до парламенту – це не привід для істерики. Життя є і поза Верховною Радою. "Досвідчений" із 2004 року політик мав би, нарешті, навчитися мудрості у своєї чарівної дружини – Юлії Мостової. У тому числі вмінню програвати. І дякую за ще один життєвий приклад, що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: "Найбільша несправедливість - сподіватися на вдячність за справедливість" та "очікувати величних вчинків від дрібних людей", - повідомляє Смешко.
Нагадаємо, що Гриценко стверджує, що в ефірі одного з телеканалів його партієць запитав у представника "Сили і честі" про депутатів Блоку Петра Порошенка, які ввійшли у виборчий список Смешка, а у перерві його охоронець нібито намагався змусити не ставити подібних питань.
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