Гриценко погрожував "обламати роги" Смешку
"Сила і честь" генерала-спецслужбіста слабкістю і підлістю виявилися. Напхав у свій список депутатів БППшників разом із працівниками АП, які прикривали корупцію Порошенка & Со, і коли в ефірі Свободи слова його про це питають, нічого кращого не придумав, як підло, за лаштунками студії під час реклами, натравити ще й свого охоронця на представника нашої команди", - написав Гриценко на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "УП".
"Натиснути фізично, закрити рота? Не вдасться! Ці підлі спецслужбістські штучки собі залиште. У студії (не за лаштунками) генерала я твердо попередив: ще один такий підлий вчинок - рога обломаю. Без охоронця", - додав він.
Нагадаємо, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заперечив існування "родинних" зв’язків із лідером партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.
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