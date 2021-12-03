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Сніг і вітер в Україні: проїзд на дорогах державного значення забезпечений

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе; в областях з опадами - мокре
На ранок п'ятниці, 12 березня, сніг йшов у шести областях України, ще в одній - сніг з дощем. При цьому проїзд по дорогах державного значення забезпечений.
Сніг і вітер в Україні: проїзд на дорогах державного значення забезпечений Фото: Пресс-центр Донецкого областного совета

На ранок 12 березня сніг помірної інтенсивності (приріст 1-3 см) у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, сніг з дощем - у Львівській, на решті території країни без опадів. повідомляє "РБК-Україна".

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе; в областях з опадами - мокре.

Відзначається, що на перевальних ділянках доріг у Закарпатській області помірний сніг. Стан покриття доріг мокрий.

На дорогах державного значення в областях з опадами проїжджу частину розчищають від снігу і обробляють покриття доріг протиожеледними матеріалами.

"Проїзд на автошляхах державного значення забезпечений", - підкреслюється у повідомленні.

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12 03 2021 10:52
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