Минулоріч уряд видав держгарантій на майже 50 мільярдів, найбільше - Укравтодору - КШЕ

43,6 млрд грн - гарантії по кредитах у гривні, ще 4,8 млрд грн - по кредитах у валюті

У 2020 році уряд ухвалив 21 рішення щодо надання державних гарантій під позики установ на загальну суму 48,5 мільярда гривень, найбільше гарантій отримав Укравтодор - 23,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в аналізі Київської школи економіки на основі даних Держказначейства, пише "Економічна правда".

З загальної суми у 48,5 мільярда гривень, 43,6 млрд грн - гарантії по кредитах у гривні, ще 4,8 млрд грн - по кредитах у валюті.

Найбільше держава гарантувала боргів Укравтодору - 23,5 млрд грн. "Причому, для нього держава гарантує позичальнику не лише сплату по боргу, але й навіть відсотковий дохід", - додають у КШЕ.

15,1 млрд грн гарантій надали "Укренерго". З них 4,8 млрд грн - гарантія по позиці від ЄБРР (еквівалент 149 млн євро). Решта - внутрішні гарантії, по боргах у гривні. Зазначається, що держава гарантувала всі платіжні зобов’язання по цих боргах.

Також, 11 банків на портфельній основі отримали 3,9 млрд грн для фінансування мікро-, малого та середнього бізнеса.

Ще 3 мільярди гарантій спрямовано для ДП "Антонов", 2,9 млрд грн - для Державної іпотечної установи

У Школі зазначають, що основна поблема держгарантій полягає у неспроможності установ, які ці гарантії отримують, віддати власні борги згодом, тому "робити це за них буде держава

"Таким чином, фактично мова йде про приховане збільшення державного боргу, яке створить додатковий тиск на державний бюджет в момент, коли цим позичальникам потрібно буде робити перші ж платежі по погашенню даних позик", - пояснили аналітики.

Вони також зауважили, що з 21 рішень щодо надання державних гарантій, 15 вступило в силу 31 грудня 2020 року: "Тобто уряд поспішав роздати гарантії наприкінці року", - кажуть у Школі.

Читайте також: З 2021 року в Україні почнуть системно будувати дороги з промислових відходів