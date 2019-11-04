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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Соболєв планує створити власну політичну силу

"У політиці не вистачає порядних і принципових людей, які готові вести за собою людей. Порядним людям бракує активності"
Народний депутат Єгор Соболєв, який заявив про намір вийти з партії об’єднання "Самопоміч" планує створити власну політичну силу.
Соболєв планує створити власну політичну силу фото: facebook.com

За словами Соболєва , в українському політикумі існує проблема лідерства, повідомляє "Українська правда".

"У політиці не вистачає порядних і принципових людей, які готові вести за собою людей. Порядним людям бракує активності", - сказав він.

На питання про очільника "Самопомочі", він відповів: "Зараз я не член партії і збираюся робити свою політичну силу, тому не буду говорити, що Садовий чи Гриценко не такі. Це завдання їхніх команд вчитися краще вести за собою людей".

Також Соболєв натякнув, що  до нього можуть приєднатися й інші депутати, зокрема, Семен Семенченко, інших імен він не назвав, але запевнив, що серед "парламентарів і з БПП, і з "Народного фронту" – є люди, з якими я пішов би "у розвідку".

При цьому він додав, що про це некоректно говорити до рішень нардепів.

"Я точно нікого не буду переманювати", - сказав він.

Напередодні, 9 квітня, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий передбачив втечу нардепів з очолюваної ним фракції.

Нагадаємо,  що 2 квітня Садовий повідомив, що "Самопоміч" братиме участь у виборах до парламенту восени 2019 роки як самостійна сила.

 

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11 04 2019 09:57
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