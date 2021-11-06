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Сьогодні розпочинається XVI чемпіонат Європи з футболу

Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня
Поєдинком в Римі (Італія) в п'ятницю, 11 червня, стартує фінальний турнір XVI чемпіонату Європи з футболу.
Сьогодні розпочинається XVI чемпіонат Європи з футболу Фото: з вільних джерел

У матчі відкриття Євро-2020 на Олімпійському стадіоні о 22.00 за київським часом зійдуться представники квартету А збірні Туреччини та Італії, передає "Укрінформ".

На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).

Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі проти національної команди Голландії. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.

Склад груп Євро-2020:

А - Туреччина, Італія, Вельс, Швейцарія;

В - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;

С - Голландія, Україна, Австрія, Північна Македонія;

D - Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;

Е - Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;

F - Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах. Починаючи з цієї стадії команди проводитимуть матчі на вибування.

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал Євро-2020 прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі» в Лондоні (Англія).

Чинним чемпіоном Європи є збірна Португалії, яка здобула титул в 2016 році у Франції.

Нагадаємо, що Румунія назвала умови в’їзду для українців на чемпіонат Європи з футболу

 
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11 06 2021 10:58
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