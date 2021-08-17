Сьогодні "Шахтар" зіграє з "Монако" за вихід у групу ЛЧ Матч розпочнеться о 22:00

В попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

Фото: з вільних джерел

Сьогодні, 17 серпня, "Шахтар" зіграє перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ проти "Монако", передає Укрінформ. Матч зіграють в Монако на стадіоні "Луї II". Початок - о 22:00. Матч-відповідь зіграють 25 серпня у Харкові (22:00). В попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1. Читайте також: Матч за Суперкубок України з футболу перенесли на 22 вересня

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію