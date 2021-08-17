СПОРТ НОВИНИВ попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні "Шахтар" зіграє з "Монако" за вихід у групу ЛЧ
Матч розпочнеться о 22:00
Фото: з вільних джерел
Сьогодні, 17 серпня, "Шахтар" зіграє перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ проти "Монако", передає Укрінформ.
Матч зіграють в Монако на стадіоні "Луї II". Початок - о 22:00.
Матч-відповідь зіграють 25 серпня у Харкові (22:00).
В попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.
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