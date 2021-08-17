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Сьогодні "Шахтар" зіграє з "Монако" за вихід у групу ЛЧ

Матч розпочнеться о 22:00
В попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.
Сьогодні "Шахтар" зіграє з "Монако" за вихід у групу ЛЧ Фото: з вільних джерел

Сьогодні, 17 серпня, "Шахтар" зіграє перший матч плей-офф кваліфікації ЛЧ проти "Монако", передає Укрінформ.  

Матч зіграють в Монако на стадіоні "Луї II". Початок - о 22:00.

Матч-відповідь зіграють 25 серпня у Харкові (22:00).

В попередньому раунді відбору в ЛЧ "Шахтар" пройшов бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

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17 08 2021 10:53
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