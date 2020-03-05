Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження Очікується гроза і сильні пориви вітру

Погода в Україні вдень 3 травня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження.

Фото: wallpapersshd.com

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