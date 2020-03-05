CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПогода в Україні вдень 3 травня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження
Очікується гроза і сильні пориви вітру
Фото: wallpapersshd.com
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
За даними Укргідрометцентру, вдень в Україні очікуються грози, оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Також в південний, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.
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03 05 2020 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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