Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження

Очікується гроза і сильні пориви вітру
Погода в Україні вдень 3 травня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження.
Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження Фото: wallpapersshd.com

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

За даними Укргідрометцентру, вдень в Україні очікуються грози, оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Також в південний, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2020 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.