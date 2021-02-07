СПОРТ НОВИНИПоєдинки 1/4 фіналу в п'ятницю, 2 липня, визначать першу півфінальну пару XVI чемпіонату Європи з футболу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні визначаться перші півфіналісти футбольного Євро-2020
Матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 і 7 липня
Фото: Укрінформ
Санкт-Петербург о 19.00 прийматиме матч збірних Швейцарії та Іспанії, а в Мюнхені о 22.00 зійдуться команди Бельгії та Італії, передає "Укрінформ".
Ще два півфіналісти Євро-2020 визначаться в суботу, 3 липня, в Баку, де зіграють Чехія і Данія, та в Римі, який побачить протистояння України і Англії.
Матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 і 7 липня.
Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на "Вемблі" в Лондоні.
Нагадаємо, що збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
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