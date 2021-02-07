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Сьогодні визначаться перші півфіналісти футбольного Євро-2020

Матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 і 7 липня
Поєдинки 1/4 фіналу в п'ятницю, 2 липня, визначать першу півфінальну пару XVI чемпіонату Європи з футболу.
Сьогодні визначаться перші півфіналісти футбольного Євро-2020 Фото: Укрінформ

Санкт-Петербург о 19.00 прийматиме матч збірних Швейцарії та Іспанії, а в Мюнхені о 22.00 зійдуться команди Бельгії та Італії, передає "Укрінформ".

Ще два півфіналісти Євро-2020 визначаться в суботу, 3 липня, в Баку, де зіграють Чехія і Данія, та в Римі, який побачить протистояння України і Англії.

Матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 і 7 липня.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, що збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії

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02 07 2021 10:48
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