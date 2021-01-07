СПОРТ ВІДЕОСьогодні, 1 липня, команда Андрія Шевченка проведе вечірнє тренування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
У заявці команди 24 футболістів, зі складу через травми раніше вибули Денис Попов і Артем Бесєдін
Фото: УАФ
Збірна України прилетіла до столиці Італії – Рима. Тут вона гратиме чвертьфінал Євро-2020 проти Англії, передає Укрінформ.
Переліт з Глазго тривав три години. У заявці команди 24 футболістів, зі складу через травми раніше вибули Денис Попов і Артем Бесєдін.
Сьогодні, 1 липня, збірна проведе вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести.
Нагадаємо, що матч проти Англії в 1/4 фіналу зіграють 3 липня. Початок – о 22:00.
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