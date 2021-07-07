Сьогодні визначиться фінальна пара футбольного Євро-2020
На стадіоні "Вемблі" в Лондоні о 22.00 зійдуться збірні Англії і Данії, передає "Укрінформ".
Матч розсудить Данні Маккелі з Нідерландів.
Переможець зустрічі Англія - Данія зіграє 11 липня в фіналі на "Вемблі" з Італією, яка обіграла Іспанію в післяматчевій серії пенальті.
Англія втретє вийшла до півфіналу чемпіонату Європи. Попередній був на Євро-1996, коли британці поступилися Німеччині по пенальті. Данія востаннє грала вупівфіналі в 1992 році. Вона пройшла Нідерланди по пенальті і в підсумку стала чемпіоном.
Англія може стати 13-ю збірної, яка зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Останніми на сьогодні дебютантами фіналу були Греція і Португалія в 2004 році.
Нагадаємо, що Італія вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020, обігравши Австрію в додатковий час
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