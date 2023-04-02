Спецслужби рф стежили за журналістом Гершковичем ще до затримання – WSJ

Редакція газети вважає, що кремль взяв журналіста як заручника для обміну.

російські спецслужби стежили за журналістом видання The Wall Street Journal Еваном Гершковичем до його затримання.

Про це йдеться у матеріалі WSJ під назвою "Еван Гершкович любив росію – країну, яка від нього відвернулася".

Видання наголошує, що за Гершковичем стежили співробітники російських спецслужб, коли він виконував одне з редакційних завдань. Силовики знімали пересування журналіста на камеру. Зокрема, це було помічено під час його поїздки до Пскова.

Також журналіст припускав, що телефон прослуховують.

Крім того, як стверджує WSJ, силовики чинили тиск на джерела журналіста в росії, щоб ті не спілкувалися з ним і не давали йому жодної інформації.

Журналіст Пьотр Козлов із посиланням на джерела стверджує, що стеження, затримання та доставку Гершковича з Єкатеринбурга до москви організував департамент військової контррозвідки ФСБ.

Нагадаємо, 30 березня у росії затримали журналіста WSJ Евана Гершковича, який є громадянином США. Йому інкримінують шпигунство. Зокрема, за версією російських силовиків, Гершкович нібито за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК. Журналісту загрожує до 20 років ув'язнення. До цього Гершкович протягом кількох тижнів перебував у Єкатеринбурзі. Він писав матеріал про ставлення росіян до війни та про вербування місцевих жителів до ПВК "Вагнер".