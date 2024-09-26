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ПОЛІТИКА

Спікер Палати представників США відмовився від зустрічі із Зеленським

26 вересня 2024, 08:34
Спікер Палати представників США відмовився від зустрічі із Зеленським
https://mikejohnson.house.gov/
Через зайнятість не зміг запланувати зустріч.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який є представником Республіканської партії, заявив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським цього четверга. У відповідь на запитання журналістів, чи пов'язано це з поїздкою Зеленського до Пенсильванії, Джонсон пояснив, що через зайнятість не зміг запланувати зустріч.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова на своїй сторінці у Facebook.

"Я навіть не думаю, що буду в місті завтра", – зазначив спікер. Він додав, що якби зустріч все ж відбулася, то обговорив би з президентом України ситуацію, пов'язану з послом України у США Оксаною Маркаровою. Джонсон висловив занепокоєння, назвавши нещодавні події "жахливими", і зазначив, що вони напружують відносини між двома країнами у важкий для України час.

Напередодні Майк Джонсон публічно закликав Зеленського негайно звільнити Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори. Причиною для цього стало те, що під час організованої Маркаровою поїздки Зеленського до Пенсильванії українського президента супроводжували лише представники Демократичної партії, без участі республіканців. Джонсон вважає, що цей захід виглядав як агітація на підтримку віцепрезидентки США Камали Гарріс.

За інформацією "Голосу Америки", Зеленський планує зустрічі з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом, а також із лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Крім того, президент України зустрінеться з лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і членом Палати представників Грегорі Міксом, старшим членом Комітету із закордонних справ. Також запланована зустріч із членами Комітету Палати представників із питань збройних сил.

Нагадаємо, після візиту українського президента Володимира Зеленського на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії дев’ять конгресменів-республіканців вимагають провести розслідування. Як сказано у листі республіканців, вони стурбовані тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 й отримав захист від Секретної служби США під час свого візиту у Пенсильванію. Вони також вимагають інформації щодо того, скільки коштів платників податків США витратили на ці події.

Майк ДжонсонВолодимир Зеленський

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