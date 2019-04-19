Справа "ПриватБанку": Суд прийняв ще одне рішення на користь Коломойського

Зокрема, задоволені вимоги позивача в частині скасування рішення НБУ, яким визначено перелік пов'язаних з Приватбанком фізичних і юридичних осіб

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня, повідомляє прес-служба Нацбанку.

У НБУ зазначили, що саме це рішення Нацбанку є одним з основних в процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

Регулятор нагадав, що в ході цього процесу була проведена процедура "bail-in", що полягає в обміні коштів пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.

"Рішення суду поки не вступило в законну силу і, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку", - підкреслив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що до націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій "ПриватБанку", Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

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