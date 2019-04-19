Справа "ПриватБанку": Суд прийняв ще одне рішення на користь Коломойського
Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня, повідомляє прес-служба Нацбанку.
У НБУ зазначили, що саме це рішення Нацбанку є одним з основних в процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.
Регулятор нагадав, що в ході цього процесу була проведена процедура "bail-in", що полягає в обміні коштів пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів.
"Рішення суду поки не вступило в законну силу і, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку", - підкреслив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Нагадаємо, що до націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій "ПриватБанку", Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "ПриватБанку".
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.
Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
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