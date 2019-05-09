"Справа Роттердам+": Суд дозволив затримати ексголову НКРЕКП Вовка

Солом'янський районний суд Києва видав санкцію на затримання колишнього голови Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.

Агентство "Українські новини" з посиланням на джерело повідомило, що Вовка заочно заарештовано, але директор Національного антикорупційного бюро Ситник повідомив, що це не так. "Ні, на затримання... Коли стоїть питання про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання, окремо про арешт", - сказав Ситник в коментарі LB.ua.

Він відмовився повідомити, де перебуває Вовк, але підтвердив, що, за даними НАБУ, ексчиновник перебуває за кордоном.

Ситник також додав, що з 5 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна звертатися з клопотаннями не в Солом'янський райсуд, а у Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, Вовка і ще п'ятьох осіб НАБУ підозрює в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 КК) під час упровадження формули "Роттердам+". За версією слідства, вона принесла споживачам понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

У квітні, до оголошення підозри, Вовк з дружиною і дітьми виїхав у Бельгію. Він заявив, що не повернеться в Україну через відсутність довіри до правоохоронної і судової систем.

Зазначимо, що формула "Роттердам+" втратила свою актуальність після запровадження нового ринку електроенергії 1 липня 2019 року. Так, в умовах ринку, ціну на теплову електроенергію встановлює не регулятор, а сам ринок, тобто попит та пропозиція.