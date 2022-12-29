США передадуть Україні автоматизовані системи управління вогнем для 18 нових HIMARS

США замовлять для України 18 автоматизованих систем управління вогнем артилерії (AFATDS). Вони призначені для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це пише видання "Мілітарний" з посиланням на портал державних закупівель уряду США.

Журналісти припускають, що системи встановлять на 18 нових М142 HIMARS, що планують виготовити для України у рамках програми USAI.

За допомогою AFATDS військові обробляють та обмінюються інформацією. Дані передаються від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Також планується передати 16 таких систем Тайваню та 55 — Латвії.

Нагадаємо, Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн