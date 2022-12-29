Матеріали:
Теми:

США передадуть Україні автоматизовані системи управління вогнем для 18 нових HIMARS

29 грудня 2022, 08:10
США передадуть Україні автоматизовані системи управління вогнем для 18 нових HIMARS
США замовлять для України 18 автоматизованих систем управління вогнем артилерії (AFATDS). Вони призначені для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це пише видання "Мілітарний" з посиланням на портал державних закупівель уряду США.

Журналісти припускають, що системи встановлять на 18 нових М142 HIMARS, що планують виготовити для України у рамках програми USAI. 

За допомогою AFATDS військові обробляють та обмінюються інформацією. Дані передаються від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку. 

Також планується передати 16 таких систем Тайваню та 55 — Латвії.

Нагадаємо, Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн

США.допомогаHIMARS

Останні матеріали

США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій США покинули Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій США покинули Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється