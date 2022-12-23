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Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн

23 грудня 2022, 18:52
Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає допомогу Україні на $800 млн
Фото: The Washington Post
Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.

Про це повідомили у Білому домі.

"У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав H.R. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми Міністерства оборони та військового будівництва, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки; визначає підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців та інші повноваження, пов'язані зі Збройними силами США; затверджує асигнування Державному департаменту, Міністерству внутрішньої безпеки, Морській адміністрації, Береговій охороні США, Розвідувальному управлінню" - йдеться у повідомленні.

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії рф. 

Нагадаємо, що Пентагон розглядає можливість навчати українських військових на Patriot у США.

війнадопомогабюджетБайден.США

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