Пентагон розглядає можливість навчати українських військових на Patriot у США

Очікується, що навчання українців триватиме кілька місяців, а для роботи з системою, як правило, потрібно 90 військовослужбовців, заявили в Пентагоні

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі в США, пише Politico із посиланням на офіційних осіб Міноборони США.

До цього часу жодних навчань не проводилось у Сполучених Штатах. Українські військові наразі проходять навчання з використанням різних систем озброєнь, наданих НАТО, в тому числі високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

Хоча остаточного рішення ще не прийнято, новина про те, що Міністерство оборони розглядає можливість проведення навчань на території США, з'явилася на наступний день після того, як адміністрація Байдена оголосила, що надасть Україні одну батарею Patriot для захисту від російських атак.

Очікується, що навчання українців триватиме кілька місяців, а для роботи з системою, як правило, потрібно 90 військовослужбовців, заявили в Пентагоні.

Наразі там обговорюють, проводити повне або часткове навчання в Сполучених Штатах, чи в третій країні, наприклад, на американській базі в Європі.

За словами одного з посадовців, найдоцільніше проводити навчання у США, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де знаходиться більшість інструкторів та комплексних тренажерів. Проведення навчань в Європі було б можливим, але пов'язане з більшими логістичними труднощами.

Система, яка включає кілька допоміжних транспортних засобів, що перевозять станції управління, радари і генератори, швидше за все, не потрапить на поле бою протягом багатьох місяців. Військові не передадуть її Україні до тих пір, поки українці не будуть повністю навчені, як нею користуватися, сказав чиновник Міністерства оборони.