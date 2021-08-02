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Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open

Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин
Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні.
Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open Фото: Спорт - Сьогодні

Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає "Укрінформ".

Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин.

У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45).

Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів.

Нагадаємо, що Стаховський програв Кларку на старті турніру АТР у Стамбулі

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08 02 2021 12:45
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