Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні.

Фото: Спорт - Сьогодні

Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає "Укрінформ". Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин. У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45). Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів. Нагадаємо, що Стаховський програв Кларку на старті турніру АТР у Стамбулі

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію