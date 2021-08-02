СПОРТ НОВИНИУкраїнський тенісист Сергій Стаховський не зміг у понеділок подолати перше коло турніру серії Grand Slam Australian Open, що розпочався у Мельбурні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стаховський дав бій Лайовичу на старті Australian Open
Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин
Фото: Спорт - Сьогодні
Киянин (№201 ATP) у трисетовому поєдинку поступився Душану Лайовичу (26) із Сербії - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6, передає "Укрінформ".
Суперники провели на корті 3 години 27 хвилин.
У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Лайович зустрінеться із представником Казахстану Олександром Бубликом (45).
Загальний призовий фонд Australian Open-2021 становить 71 млн 500 тис австралійських доларів.
Нагадаємо, що Стаховський програв Кларку на старті турніру АТР у Стамбулі
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08 02 2021 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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