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Стало відомо про стан хворого на Тернопільщині

«Загальний стан 57-річного чоловіка, хворого COVID-19, задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 осіб. Вони під контролем медиків»
Заражений коронавірусом чоловік з Тернопільської області знаходиться у задовільному стані.
Стало відомо про стан хворого на Тернопільщині Фото: АА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УКРІНФОРМ.

«Загальний стан 57-річного чоловіка, хворого COVID-19, задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 осіб. Вони під контролем медиків», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні фахівці поділяють контактних з хворим осіб на ближніх, дальніх і пов'язаних з професійною діяльністю.

Розпочалися профілактичні роботи в епіцентрі виявленні хвороби, фахівці дезінфікують будинок хворого і його робоче місце.

Дотримання вимог карантину контролює поліція.

Крім цього, працівники правоохоронних органів встановлюють контрольні пости.

Нагадаємо, що упродовж доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.

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21 03 2020 14:00
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