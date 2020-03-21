Стало відомо про стан хворого на Тернопільщині
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УКРІНФОРМ.
«Загальний стан 57-річного чоловіка, хворого COVID-19, задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 осіб. Вони під контролем медиків», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що сьогодні фахівці поділяють контактних з хворим осіб на ближніх, дальніх і пов'язаних з професійною діяльністю.
Розпочалися профілактичні роботи в епіцентрі виявленні хвороби, фахівці дезінфікують будинок хворого і його робоче місце.
Дотримання вимог карантину контролює поліція.
Крім цього, працівники правоохоронних органів встановлюють контрольні пости.
Нагадаємо, що упродовж доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.
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