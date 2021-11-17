CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТисяча гривень за вакцинацію від COVID в Україні буде нараховуватися на віртуальні платіжні картки через додаток "Дія". Ці гроші не оподатковуватимуться, а також не вплинуть на отримання субсидій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID
Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій
Фото: flick НБУ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.
"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", - зазначив прем'єр-міністр Шмигаль.
За його словами, близько 6000 суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.
"Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема через додаток "Дія".
Пізніше він уточнив, що гроші зможуть отримати всі щеплені незалежно від того, коли вони пройшли повний курс вакцинації.
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17 11 2021 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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