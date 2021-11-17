Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID

Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій
Тисяча гривень за вакцинацію від COVID в Україні буде нараховуватися на віртуальні платіжні картки через додаток "Дія". Ці гроші не оподатковуватимуться, а також не вплинуть на отримання субсидій.
Стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID Фото: flick НБУ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.
 
"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на покупку квитків в кіно, театри, концерти, заняття спортом, подорожі по Україні поїздом або літаком", - зазначив прем'єр-міністр Шмигаль.
 
За його словами, близько 6000 суб'єктів бізнесу зможуть взяти участь у цій програмі.
 
"Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме до кінця наступного року... Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Ці кошти не вплинуть на отримання субсидій", - додав Шмигаль.
 
 
Пізніше він уточнив, що гроші зможуть отримати всі щеплені незалежно від того, коли вони пройшли повний курс вакцинації.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2021 16:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.