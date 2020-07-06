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Стало відомо які митниці найкраще виконують план

Найкращі індикативні показники виконання по системі у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%.
Стало відомо які митниці найкраще виконують план Фото: trassae95.com

За результатами роботи у травні митницями перераховано до бюджету 27 млрд, що еквівалентно 85,2% плану. 

Про це повідомляється на сайті Мінфіну, зазначає "Економічна правда".

Найкращі індикативні показники виконання по системі у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%.

Також повідомляється, що міністр фінансів дав низку доручень керівнику Держмитслужби, серед яких - збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100%го виконання плану та розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом. 

"Така практика має значно зменшити вплив людського фактору під час здійснення митних процедур та, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться у повідомленні.

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07 06 2020 12:34
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