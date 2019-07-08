Стали відомі прізвища всіх новообраних депутатів Ради. Крім одного
Відповідно до статті 100 Закону України "Про вибори народних депутатів України", список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їхнього прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування, виборчого округу (загальнодержавний чи номер одномандатного), у якому обраний депутат, повідомляє "Громадське".
Повний список депутатів можна побачити тут. В ньому лише немає переможця 210-го округу, бо там окружна комісія не встигла вчасно порахувати голоси.
За попередніми підрахунками, на 210-му окрузі перемагає самовисуванець Сергій Коровченко, який фігурував у "плівках Глазьєва" - телефонних розмовах щодо захоплення українського Криму Російською Федерацією.
Зазначимо, що перед виборами лише "Слуга народу" оприлюднила повний список своїх кандидатів, решта партій публікували лише перші 10, 20, 50 тощо.
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.
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