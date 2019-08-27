Стали відомі всі керівники комітетів Ради, -СПИСОК

Зокрема обраний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова

На засіданні підготовчої групи затвердили керівний склад комітетів Верховної Ради.

Зокрема обраний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич очолить комітет з питань свободи слова, повідомляє "Громадське".

Інші комітети отримали таких керівників:

Данило Гетманцев ("Слуга народу") - комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Михайло Крячко ("Слуга народу") - комітет з питань цифрової трансформації;

Микола Сольський ("Слуга народу") - комітет з питань аграрної та земельної політики;

Анастасія Красносільська ("Слуга народу") - комітет з питань антикорупційної політики;

Юрій Арістов ("Слуга народу") - комітет з питань бюджету;

Олександр Ткаченко ("Слуга народу") - комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Олег Бондаренко ("Слуга народу") - комітет з питань екологічної політики та природокористування;

Дмитро Наталуха ("Слуга народу") - комітет з питань економічного розвитку;

Андрій Герус ("Слуга народу") - комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Михайло Радуцький ("Слуга народу") - комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

Богдан Яременко ("Слуга народу") - комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") - комітет з питань інтеграції України з Євросоюзом;

Андрій Кожем’якін ("Батьківщина") - комітет з питань молоді і спорту;

Олександр Завітневич ("Слуга народу") - комітет з питань національної оборони, безпеки і розвідки.

Андрій Клочко ("Слуга народу") - комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Сергій Бабак ("Слуга народу") - комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Дмитро Лубінець (позафракційний) - комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин та міжнаціональних відносин.

Ірина Венедіктова ("Слуга народу") - комітет з питань правової політики;

Денис Монастирський ("Слуга народу") - комітет з питань правоохоронної діяльності;

Сергій Кальченко ("Слуга народу") - комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради;

Галина Третьякова ("Слуга народу") - комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Володимир Крейденко ("Слуга народу") - комітет з питань транспорту та інфраструктури.

Загалом представники "Слуги народу"отримали близько 80 керівних посад (крім голови - посади заступників та секретарів) у комітетах, "Опозиційна платформа - за життя" - 15 посад, "Батьківщина" - 14, "Голос" - 13, позафракційні - 10, "Європейська солідарність" - 4.

Обрана депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є "демократичним у лапках". Вона сказала, що фракція "Європейська солідарність" входить у "чорний список", тому й отримала так мало посад.

Керівник "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що "якщо ті чи інші кандидатури не були підтримані, це не означає існування "чорних списків".

Нагадаємо, що 15 серпня на засіданні Підготовчої групи у Верховній Раді 9-го скликання депутати визначилися з кількістю та назвами комітетів