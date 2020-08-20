Стан Навального стабілізувався

Його не планують переводити з лікарні Омська

Стан російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі, стабілізувався. На даний момент немає планів перевозити його з омської лікарні швидкої допомоги № 1.

Про це заявив заступник головлікаря лікарні Анатолій Калініченко, передає ТАСС, зазначає РБК - Україна.

За його словами, вже були проведені консультації щодо стану Навального з провідними експертами Росії.

"Всі вони вважають, що всі лікувально-діагностичні заходи були проведені правильно і в повному обсязі. Те, що нам вдалося стабілізувати його, мати ту клінічну картину, яка є, це хороша обережна прогностична ознака", - заявив Калініченко.

Також повідомляється, що лікарі визначили стан Навального за шкалою коми Глазго - 5 балів. Відзначимо, 5 балів означає, що він перебуває у глибокій комі. Це один з критичних станів. Ясна свідомість за цією шкалою оцінюється в 15 балів.

Нагадаємо, що верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.