Стан Навального стабілізувався
Про це заявив заступник головлікаря лікарні Анатолій Калініченко, передає ТАСС, зазначає РБК - Україна.
За його словами, вже були проведені консультації щодо стану Навального з провідними експертами Росії.
"Всі вони вважають, що всі лікувально-діагностичні заходи були проведені правильно і в повному обсязі. Те, що нам вдалося стабілізувати його, мати ту клінічну картину, яка є, це хороша обережна прогностична ознака", - заявив Калініченко.
Також повідомляється, що лікарі визначили стан Навального за шкалою коми Глазго - 5 балів. Відзначимо, 5 балів означає, що він перебуває у глибокій комі. Це один з критичних станів. Ясна свідомість за цією шкалою оцінюється в 15 балів.
Нагадаємо, що верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Жозеп Боррель вимагає притягнути винних до відповідальності, якщо інформація про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Він побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.
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