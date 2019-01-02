Стан військовополоненого моряка Гриценка задовільний, - адвокат

Моряк перебуває в камері в старому корпусі, де немає гарячої води

Адвокат Микола Полозов відвідував у СІЗО "Лефортово" українського моряка Дениса Гриценка та зазначив, що його стан задовільний.

"Денис почувається добре. Скарг на здоров’я немає", - зазначає адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що Гриценко робить фізичні вправи й підтримує себе у формі. Також Гриценко замовив собі книжки в бібліотеці.

Моряк перебуває в камері в старому корпусі, де немає гарячої води.

Листи до моряка доходять з перебоями. Від близьких йому листи не передають, утім прийшов лист від Міністерства освіти України з дитячими малюнками.

Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.