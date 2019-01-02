CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАдвокат Микола Полозов відвідував у СІЗО "Лефортово" українського моряка Дениса Гриценка та зазначив, що його стан задовільний.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стан військовополоненого моряка Гриценка задовільний, - адвокат
Моряк перебуває в камері в старому корпусі, де немає гарячої води
Фото: Крым.Реалии
"Денис почувається добре. Скарг на здоров’я немає", - зазначає адвокат на своїй сторінці у Facebook.
Він також додав, що Гриценко робить фізичні вправи й підтримує себе у формі. Також Гриценко замовив собі книжки в бібліотеці.
Моряк перебуває в камері в старому корпусі, де немає гарячої води.
Листи до моряка доходять з перебоями. Від близьких йому листи не передають, утім прийшов лист від Міністерства освіти України з дитячими малюнками.
Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.
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01 02 2019 20:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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