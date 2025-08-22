Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У МЗС прокоментували втечу росії з арбітражу щодо Керченської протоки

22 серпня 2025, 18:55
У МЗС прокоментували втечу росії з арбітражу щодо Керченської протоки
Фото: ria.ru
Там зазначили, що односторонній вихід рф не означає припинення справи.
В Міністерстві закордонних справ України прокоментували вихід росії з арбітражу щодо подій у Керченській протоці у 2018 році. 
 
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
 
"21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо затримання українських військово-морських кораблів та військовослужбовців (Україна проти російської федерації) лист агента російської федерації щодо формального виходу зі справи, а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними", - сказано у повідомленні.
 
В МЗС висміяли "приводи", які росіяни вказали для свого виходу, зазначивши, що така поведінка кремля - чергова спроба уникнути "міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права".
 
росія, за словами МЗС, розуміє, що програє справу щодо незаконного захоплення 24 українських військових 25 листопада 2018 року, поблизу Керченської протоки. Саме тому на фінальному етапі росіяни поспіхом заявили про вихід з провадження.
 
Проте це нічого не змінює, додали у міністерстві. Позицію України будуть представляти дипломати, а арбітраж винесе рішення, яке дозволить відновити справедливість для усіх жертв та постраждалих.
 
"Як показали численні попередні справи щодо російських злочинів та міжнародно-протиправних діянь, Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання - невідворотні", - резюмували в МЗС

 

Керченська протокавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється