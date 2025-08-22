У МЗС прокоментували втечу росії з арбітражу щодо Керченської протоки

Там зазначили, що односторонній вихід рф не означає припинення справи.

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували вихід росії з арбітражу щодо подій у Керченській протоці у 2018 році.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу, створеного відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо затримання українських військово-морських кораблів та військовослужбовців (Україна проти російської федерації) лист агента російської федерації щодо формального виходу зі справи, а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними", - сказано у повідомленні.

В МЗС висміяли "приводи", які росіяни вказали для свого виходу, зазначивши, що така поведінка кремля - чергова спроба уникнути "міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права".