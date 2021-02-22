Степанов формально спрогнозував, що новий карантин не вплине на ринок праці

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов України спрогнозував, що продовження карантинних обмежень до 30 квітня не матиме негативного впливу на ринкове середовище та рівень зайнятості населення.

Про це йдеться у пояснювальній записці МОЗ за підписом Максима Степанова, яка була надана на розгляд Кабінету Міністрів перед запровадження адаптивного карантину, яку оприлюднила експертна організація StateWatch, повідомляє "Економічна правда".

"Реалізація проекту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Реалізація проекту акта не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проекту акта не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення", - йдеться в розділі записки "Прогноз результатів".

При цьому, згідно даних Державної служби статистики, рівень безробіття населення станом на ІІІ квартал 2020 року становив 9,5%. За відповідний період у 2019 році такий відсоток становив 7,3%, що може свідчити про опосередкований вплив введення карантинних обмежень на рівень зайнятості громадян України минулого року.

У пояснювальній записці також зазначається, що проект акта не потребує консультацій з громадськістю, а також не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

Також за розрахунками МОЗ реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного або місцевого бюджетів.

"Через попередні карантинні обмеження на соціальну підтримку населення з бюджету витратили понад 12 мільярдів гривень, що також включає ініціативу "8 тисяч" президента Володимира Зеленського для підтримки малого бізнесу. Тому, на нашу думку, прогноз МОЗ щодо відсутності негативного впливу нового карантину на ринок праці є суто формальним без реальних досліджень", - заявив голова StateWatch Гліб Канєвський.

"У пояснювальній записці Степанов наголосив на успіхах органів влади у боротьбі з COVID-19. А саме, на збільшенні потужності системи надання медичної допомоги.

За поясненнями міністра, станом на початок лютого 2021 року налічувалося понад 67 тис ліжок для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19 та особам з підозрою. Понад 57 тис з цих ліжок забезпечені централізованим постачанням кисню", - йдеться у повідомленні.

Карантин на території України триватиме мінімум до 30 квітня 2021 року, а в разі настання в регіоні ознак "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території всього відповідного регіону вводитимуться "додаткові обмеження, аналогічні обмеженням, які були встановлені з 8-25 січня 2021 року", про що йдеться у записці.

"Проект акта було погоджено з низкою міністерств, проте не всі зауваження були враховані.

Наприклад, МОЗ відхилило пропозицію Міністерства культури, яка полягала у виключенні гірськолижного дозвілля зі списку масових заходів, що підпадають під карантинні обмеження", - додали у StateWatch.

Нагадаємо, що з початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей