Суд заочно арештував експрем’єра Азарова

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову за підозрою у держзраді за "харківські угоди".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

"Сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора. Рішенням суду заочно обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб", - ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медведєвим тодішньому прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації", - зазначили у ДБР.

Слідчі бюро отримали оригінали документів, які свідчать "про цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. Надалі такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією".

Встановлено, що ці вчинки здійснювались "за попередньою змовою групою осіб з тодішнім Президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук".

"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - підкреслили в ДБР.

У бюро нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. У січні 2021 року ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу, згідно з ч. 1 ст. 111(державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викликала на допит п'ятьох народних депутатів у так званій справі Харківських угод.