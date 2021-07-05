Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сумську область із 8 травня виведуть з «червоної» зони

Локдауну не буде в жодному регіоні
Сумську область із 8 травня виведуть із «червоної» зони карантину та запровадять там обмеження «жовтого» рівня. Це наразі остання область, у якій діє локдан.
Сумську область із 8 травня виведуть з «червоної» зони Фото: Прямий

Рішення 7 травня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє "Громадське". 

Напередодні з «червоної» зони вирішили вивести також Запорізьку та Полтавську області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше 7 травня зазначив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу. Й анонсував: найближчим часом із «червоної» зони карантину вийде остання область.

Нагадаємо, що усі регіони України вийдуть із "червоної" зони до кінця наступного тижня
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2021 17:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.