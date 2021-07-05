CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСумську область із 8 травня виведуть із «червоної» зони карантину та запровадять там обмеження «жовтого» рівня. Це наразі остання область, у якій діє локдан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сумську область із 8 травня виведуть з «червоної» зони
Локдауну не буде в жодному регіоні
Фото: Прямий
Рішення 7 травня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє "Громадське".
Напередодні з «червоної» зони вирішили вивести також Запорізьку та Полтавську області.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше 7 травня зазначив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу. Й анонсував: найближчим часом із «червоної» зони карантину вийде остання область.
Нагадаємо, що усі регіони України вийдуть із "червоної" зони до кінця наступного тижня
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07 05 2021 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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