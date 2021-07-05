Сумську область із 8 травня виведуть з «червоної» зони Локдауну не буде в жодному регіоні

Сумську область із 8 травня виведуть із «червоної» зони карантину та запровадять там обмеження «жовтого» рівня. Це наразі остання область, у якій діє локдан.

Фото: Прямий

Рішення 7 травня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє "Громадське". Напередодні з «червоної» зони вирішили вивести також Запорізьку та Полтавську області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше 7 травня зазначив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу. Й анонсував: найближчим часом із «червоної» зони карантину вийде остання область. Нагадаємо, що усі регіони України вийдуть із "червоної" зони до кінця наступного тижня

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