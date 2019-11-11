Супрун опублікувала трейлер документального фільму про роботу її команди в МОЗ

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала трейлер документального фільму «Діагноз» про роботу її команди у відомстві та запуск медреформи.

Про це вона написала у Facebook, передає "Громадське".

«Протягом трьох років нашої роботи в Міністерстві охорони здоров’я, команда документалістів Babylon'13 фіксувала процес докорінної трансформації медицини, роботу нашої команди та людей, які разом з нами втілювали зміни», — зазначила колишня міністерка.

В описі до трейлера зазначили, що прем'єра фільму відбудеться за декілька місяців.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.