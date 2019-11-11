НОВИНИКолишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала трейлер документального фільму «Діагноз» про роботу її команди у відомстві та запуск медреформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Супрун опублікувала трейлер документального фільму про роботу її команди в МОЗ
Фото: styler.rbc.ua
Про це вона написала у Facebook, передає "Громадське".
«Протягом трьох років нашої роботи в Міністерстві охорони здоров’я, команда документалістів Babylon'13 фіксувала процес докорінної трансформації медицини, роботу нашої команди та людей, які разом з нами втілювали зміни», — зазначила колишня міністерка.
В описі до трейлера зазначили, що прем'єра фільму відбудеться за декілька місяців.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.
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