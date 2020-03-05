Як знайти баланс між роботою і сім'єю, якщо ви працюєте вдома

Цей пост для батьків малих дітей, які працюють з дому, а також для тих, хто хоче їм допомогти легше пережити непрості часи

Карантин — психологічно складна ситуація для всіх. Замкненість в чотирьох стінах, обмежені у часі і просторі прогулянки, віддаленість від друзів…”Hold my beer” — скажуть на це вам батьки маленьких дітей, адже це саме той стан, в якому вони перебувають у перші роки життя малюка

Соціальні та фізичні обмеження — це завжди дискомфорт і стрес, якщо до цього ви мали інакший стиль життя. І це не враховуючи всіх переживань і напруги, яку спричиняє догляд за дитиною.

А тепер додайте до цього міксу ще й роботу, яку тепер необхідно виконувати дистанційно, а за дитиною нікому придивитися, оскільки дитячі садочки закриті та взагалі потрібно зберігати соціальну дистанцію. А якщо працююча мама чи тато ще й виховує дитину самотужки, то взагалі починаються американські гірки.

Через вимушену необхідність працювати з дому, багато сімей стикнулися з новим викликом — як якісно поєднати і турботу про сім’ю, і ефективність на роботі. Вони мають справу з одним із найбільших чинників негативного впливу на сучасних працюючих людей — конфлікт між роботою та сім’єю. https://stanford.io/3bURMD2

Необхідність працювати повний робочий день, вчасно здавати дедлайни, комунікувати зі співробітниками та партнерами і водночас виконувати всі обов’язки по догляду, може сильно виснажити та спричинити серйозний хронічний стрес.

Його наслідки можуть не проявлятися одразу, але, якщо навантаження буде надто тривалим, рано чи пізно людина досягне точки злому. Тут добре описана аналогія стану батьків з інженерної точки зору: https://bit.ly/2VWRbLJ Коли міст руйнується, це відбувається не через один транспортний засіб. Аварію спричиняє постійне напруження, яке витримує підвіска мосту до тих пір, поки не станеться обвал. З людьми, що довго живуть у стані стресу, може статися теж саме.

Тому всім, хто опинився у подібній ситуації, важливо терміново відкласти всі справи та трохи зосередитися на собі. І разом із близькими скласти план, як ви можете віднайти баланс між роботою та сім’єю.

Спочатку це може здатися неможливим, але навіть дрібниці вплинуть на ситуацію. Тут багато порад від ВООЗ для батьків. https://bit.ly/3bWknIn Ось деякі з них:

Створіть гнучкий, але послідовний розпорядок дня — графік для вас і своїх дітей, який включатиме час для роботи, навчання та дозвілля. Це може допомогти дітям відчувати себе більш захищеними та бути більш слухняними.

Розробляйте його разом — якщо діти будуть залучені до його створення, це допоможе їм краще дотримуватися правил. Включіть до графіка щоденні фізичні вправи — це допомагає при стресі, а також дасть вихід дитячій енергії.

Наприкінці кожного дня збирайтеся разом, щоби подумати про те, як пройшов ваш день. Згадайте дитині про одну веселу чи позитивну річ, яку вона зробила. Похваліть себе за те, що ви зробили добре. Ви — зірка!

Відчуваєте, що перейдете на крик? Візьміть 10-секундну паузу. 5 разів поспіль повільно вдихніть та видихніть. Тоді спробуйте відповісти спокійніше. Багато батьків кажуть, що це ДУЖЕ допомагає.

Час від часу беріть паузу — принаймні 1 хвилину ви завжди можете витратити на себе у будь-який момент, коли почуваєтеся виснаженими або стурбованими. Кілька кроків, які варто пройти, щоби почуватися краще:

1. Налаштування — сядьте у зручне положення, поставте обидві ноги на підлогу, руки покладіть на коліна. Закрийте очі, якщо так вам комфортніше.

Зосередьтеся на відчуттях — запитайте себе: “Про що я зараз думаю?”.

2. Зафіксуйте свої думки. Зверніть увагу, вони позитивні чи негативні?

Відчуйте свої емоції — ви відчуваєте себе щасливим?

Помітьте, як почувається ваше тіло. Зауважте, чи щось болить або напружується.

3. Зосередьтеся на диханні — слухайте своє дихання. Ви можете покласти руку на живіт і відчути, як він підіймається і опускається з кожним вдихом. Ви можете сказати собі: “Все добре. Хоч би що там було, я в порядку”. Потім просто слухайте дихання деякий час.

4. Повернення назад — зауважте, як почувається ваше тіло. Прислухайтеся до звуків у кімнаті.

5. Роздуми — подумайте: “Чи можу я почуватися інакше?”. Коли будете готові, відкрийте очі.

Якщо діти достатньо дорослі — ви можете робити паузу разом.

Ви не самі. Мільйони людей відчувають теж саме й мають такі ж страхи. Знайдіть когось, з ким можете обговорити те, як ви себе почуваєте. Послухайте їх. Уникайте соціальних мереж та медіа, які вас пригнічують і нагнітають паніку.

- Для того, щоби робочий процес проходив комфортніше, почитайте кілька порад від мам маленьких дітей, котрі працюють із дому повний робочий день: https://bit.ly/2z19AxW

Ретельно заплануйте робочий день

Важливо ретельно запланувати графік, встановивши “офісні” години. Скільки годин ви сподіваєтесь працювати в цей день? Коли ви будете проводити робочі дзвінки? Що ви робитимете, коли діти спатимуть або дивитимуться мультики? Якщо вам зручніше працювати рано вранці чи пізно ввечері, поговоріть зі своїм роботодавцем щодо іншого графіку.

Використовуйте денний сон дітей

Це, мабуть, не новина, що час денного сну дитини на вагу золота. Адже це один із небагатьох періодів, коли можна зосередитися на чомусь іншому.

Плануйте на цей час виконання тільки тих завдань, котрі потребують вашої повної зосередженості.

Розділяйте батьківські та ділові ролі

Щоби бути переконаними, що ви по максимуму віддаєтеся і сім’ї, і улюбленій справі, вам необхідно повністю концентруватися на цих заняттях. Для цього допоможе розділення ролей — коли ви працюєте, то не думаєте про те, коли погодувати дитину. Коли проводите час разом із сім’єю, не перевіряєте робочий чат.

Складно відокремитися від дитячих справ, коли перед вашими очима розкидані іграшки. Спробуйте облаштувати справжню офісну зону у місці, де зазвичай працюєте. Якщо на вашому робочому столі не лежатимуть брудні дитячі речі, ви будете менше схильні перервати робочий процес, щоби випрати їх.

Відкладайте найцікавіші заняття на час, коли вам треба попрацювати

Відкладіть кілька класних іграшок, з якими можуть грати ваші діти, організуйте перегляди фільмів чи мультиків лише на час “роботи мами”. Якщо у ваших дітей буде щось, на що можна з нетерпінням чекати, ймовірність того, що їм захочеться вас відволікти, зменшиться.

Вигадайте для дитини знак “не турбувати”

Це прийом для дітей старшого віку. Якщо ваш малюк полюбляє перебивати ваші ділові дзвінки криком “матуся”, спробуйте вигадати якийсь символ, що означатиме, що вас у цей час чіпати не можна. Це може бути або червона стрічка на дверях або корона на голові, що залишилася з дитячого свята.

Шукайте додаткову допомогу, якщо вона вам потрібна

Карантин колись закінчиться, а багато мам чи татусів залишаться працювати з дому через різні обставини. Неможливо постійно бути продуктивним і обходитися без допомоги. Якщо вам не можуть допомогти родичі, а послуги няні чи дитячий садок недоступні, спробуйте об’єднатися разом з іншими батьками та найміть одну няню, щоб одночасно спостерігати за всіма вашими дітьми.

Ваш партнер також може бути чудовим джерелом підтримки. Не соромтеся просити його допомогти щоразу, як відчуваєте таку потребу.

Піклуйтеся про себе та близьких та просіть про допомогу завжди, коли потребуєте. Ви здивуєтеся, скільки людей готові вас підтримати.

Якщо хочете більше почитати на цю тему, тут добірка для батьків від Американської асоціації психотерапевтів на час карантину - https://bit.ly/3fjmhF0

Автор : Уляна Супрун