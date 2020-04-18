Як вийти з посту безпечно для здоров'я

Багато людей в Україні цієї неділі, на Великдень за Східним обрядом, їстимуть ковбасу, яйця і паску

І свячена, і несвячена така їжа може викликати важкість у шлунку, загострення хронічного панкреатиту, нетравлення і, як наслідок, здуття та метеоризм, чи печію.

Докази навіть можна знайти в гуглі — у 2019 році українці найчастіше шукали слово “печія”, 28 квітня і весь наступний тиждень, тобто на Великдень і після нього. https://bit.ly/2Kh37Ry

Тому ми хочемо присвятити цей допис виходу з Великого посту та гастрономічній складовій святкування Великодня

Великий піст, за сучасною термінологією, — це період веганства і подекуди сироїдіння. В залежності від спланованості раціону і розміру порцій під час посту самопочуття і вага можуть покращитися. Якщо ви правильно готувалися і харчувалися збалансовано і здорово: https://bit.ly/34KSsID

Але може бути і навпаки, якщо раціон базувався переважно на вуглеводах та оліях. Яка зрада може відбутися у зв’язку з виходом з посту?

◾ Зміна споживання калорій.

Припустимо, ви схудли під час посту та індекс маси тіла став ближчим до нормального — від 18.5 до 24.9 (про схуднення, коли вага уже стає недостатньою у співвідношенні до зросту, мова не йде, це ситуація нездорова).

Річ у тому, що після такого схуднення під час посту вага може швидко стати знову така, як була. Чому:

→ Перше — це зменшення об’єму м’язів, бо коли білка та джерел енергії бракує (передусім, через недостатнє споживання рослинних білків та реакції тіла на брак енергії), найлегше для нашого організму їх знайти в м’язах, а не в підшкірному жирі.

Що менше м’язів, то менші витрати енергії в стані спокою, а отже менша потреба в калоріях. Тому їсти, як раніше, після схуднення під час посту не потрібно. Але цією рекомендацією часто нехтують, тому вага набирається наново.

→ Друге — гормональні зміни, що супроводжують зменшення жирових запасів і тривале обмеження в калоріях. Вони ведуть до збільшення апетиту та зменшення відчуття насичення.

Що робити? Якщо ви постували і при цьому нормалізували вагу, то намагайтеся в такому ж дусі і продовжувати. Якщо тепер є в раціоні тваринні продукти, значить, кількість вуглеводів слід скоротити, але не збільшуйте при цьому розмір порцій.

Якщо ви частково втратили в м’язах, бо недостатньо компенсували нестачу тваринного білка рослинним, і не були фізично активними, то зараз якраз для цього час. Тренуйтеся, навіть за умов карантину.

◾ Нетравлення.

Під час посту підшлункова залоза могла утворювати менше протеа- і ліпаз- ферментів, що розщеплюють білки та жири, якщо їхня частка в раціоні була меншою. Тому повертатися до всеїдного раціону краще поступово, а не їсти в неділю зрання великий шмат кров’янки в сподіванні втамувати голод і компенсувати ймовірний брак заліза і білка.

Ферментні препарати можуть допомогти перетравити те, що з’їли, але краще покладатися на себе і не їсти багато тваринних продуктів за один раз. Допоможе з травленням і рослинна їжа, а також прянощі і достатня кількість води, якою ви запиватимете страви. Вони сприятимуть адекватній шлунковій і підшлунковий секреції, а отже нормальному травленню.

◾ Алкоголь для травлення.

Так робити не потрібно. На рівень секреції протеаз, ліпаз підшлунковою, жоден алкогольний напій не матиме позитивного впливу. Натомість створить інші проблеми: збільшення викиду інсуліну і посилення відчуття голоду, погіршення самоконтролю і зростання агресії, зневоднення, похмілля. І це лише короткочасні наслідки.

Вкотре нагадаємо, що безпечної дози алкоголю не існує, а його постійне вживання призводить до зростання ризику низки типів раку, психічних розладів, серцево-судинних хвороб і деменції. http://bit.ly/36ZEphU, http://bit.ly/36QwCmz

Що робити? Не пийте кріплені солодкі вина, міцні напої, домашні наливки, тим більше вино з винограду Ізабелла (бродіння якого дає метиловий спирт, крім етилового). Якщо ви не можете відмовитися від алкоголю, то найбільш здорова опція, — випити не більше 150 мл червоного сухого вина. І далі пити воду.

◾ Брак фізичної активності.

Коли бракує руху і фізичної активності, наші потреби в надходженні енергії менші. Тому великодній сніданок, що поволі переходить у вечерю, має бути скромним. Алкоголь, багато тваринної їжі, солодкі паски, обмаль води, городини і руху впевнено ведуть до закрепів і метеоризму. https://bit.ly/2yjKF8m

Що робити? Схоже, що потрібно влаштувати танці, тренування, прибирання, і відійти від ідеї, що робота на свято — це гріх. Так само, як і не-відвідування церкви чи взагалі відсутність крашанок і паски з ковбасою. Віра, в кого є, живе в серці та мозку.

#абивибулиздорові

Автор : Уляна Супрун