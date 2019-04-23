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Супрун: У Раді хочуть обійти медреформу і зберегти лікарні для еліти

За словами Супрун, так депутати відреагували на плани МОЗ створити в Україні "єдиний медичний простір"
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який залишить закритим доступ звичайних громадян до елітних медзакладів типу "Феофанії".
Супрун: У Раді хочуть обійти медреформу і зберегти лікарні для еліти Фото: styler.rbc.ua

Так депутати відреагували на плани МОЗ створити в Україні "єдиний медичний простір", коли всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян, повідомляє у Facebook очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Будь-який пацієнт зможе потрапити у будь-який медзаклад за направленням сімейного лікаря. Зокрема у той, де лікуються депутати. Зокрема до лікарні "Феофанія", - повідомляє у Facebook очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

Члени фракцій БПП, "Народного фронту", "Батьківщини" та групи "Воля народу" зареєстрували в парламенті законопроект, який має на меті зробити такі заклади недосяжними до трансформації системи охорони здоров’я, розповіла вона.

"Ініціатори законопроекту пропонують залишити для медзакладів Державного управління справами та Національної академії медичних наук все без змін - щоб вони і надалі фінансувалася за окремою статтею видатків бюджету й надавали медичні послуги лише для "своїх", - обурюється Супрун.

Також, кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився визнати медичну реформу успішною.

Уляна Супрун пообіцяла, що Зеленський не зупинить зміни в охороні здоров'я.

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23 04 2019 16:53
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