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Світоліна: Під час переходу з харду на грунт є важливою фізпідготовка
Фото: з вільних джерел
Тенісистка у коментарі ФТУ відзначила добру атмосферу в українській команді, передає Укрінформ.
"Усе відмінно, у нас хороша атмосфера в команді, готуємося, тренуємося. Погода, звичайно, не радує, не вдається потренуватися понад півтори години. У нас досить рівна команда. Побачимо, хто буде готовою грати. Усі в однакових умовах, усі перейшли з харду на грунт. При цьому дуже важлива фізична підготовка, траба бути дуже витривалою. Я намагаюся робити акцент на цьому", - сказала найкраща українська тенісистка.
Нагадаємо, що Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
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