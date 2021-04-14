Світоліна: Під час переходу з харду на грунт є важливою фізпідготовка

Перша "ракетка" України у Чорноморську Одеської області продовжує підготовку разом з іншими збірницями до матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Японії.

Тенісистка у коментарі ФТУ відзначила добру атмосферу в українській команді, передає Укрінформ.

"Усе відмінно, у нас хороша атмосфера в команді, готуємося, тренуємося. Погода, звичайно, не радує, не вдається потренуватися понад півтори години. У нас досить рівна команда. Побачимо, хто буде готовою грати. Усі в однакових умовах, усі перейшли з харду на грунт. При цьому дуже важлива фізична підготовка, траба бути дуже витривалою. Я намагаюся робити акцент на цьому", - сказала найкраща українська тенісистка.

Нагадаємо, що Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open