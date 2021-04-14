Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Світоліна: Під час переходу з харду на грунт є важливою фізпідготовка

Перша "ракетка" України у Чорноморську Одеської області продовжує підготовку разом з іншими збірницями до матчевої зустрічі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Японії.
Світоліна: Під час переходу з харду на грунт є важливою фізпідготовка Фото: з вільних джерел

Тенісистка у коментарі ФТУ відзначила добру атмосферу в українській команді, передає Укрінформ.

"Усе відмінно, у нас хороша атмосфера в команді, готуємося, тренуємося. Погода, звичайно, не радує, не вдається потренуватися понад півтори години. У нас досить рівна команда. Побачимо, хто буде готовою грати. Усі в однакових умовах, усі перейшли з харду на грунт. При цьому дуже важлива фізична підготовка, траба бути дуже витривалою. Я намагаюся робити акцент на цьому", - сказала найкраща українська тенісистка.

Нагадаємо, що Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2021 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.