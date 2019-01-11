Світоліна здобула чергову перемогу на Підсумковому турнірі WTA Українська спортсменка здолала суперницю з рахунком 7:5, 7:6 (12:10)

Українка повинна була грати з канадкою Бьянкою Андрєєску, але вона знялася з турніру через травму, тому Світоліна зіграла із запасною учасницею турніру американкою Софією Кенін.

Еліна Світоліна. Фото: zimbio.com

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула третю перемогу на груповому етапі Підсумкового турніру WTA у китайському Шеньчжені, повідомляє "Громадське". Українка повинна була грати з канадкою Бьянкою Андрєєску, але вона знялася з турніру через травму, тому Світоліна зіграла із запасною учасницею турніру американкою Софією Кенін. Українська спортсменка здолала суперницю з рахунком 7:5, 7:6 (12:10). Таким чином, Світоліна посіла перше місце у пурпуровій групі та вийшла у півфінал, де зустрінеться з швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчіч. Призовий фонд турніру складає 14 мільйонів доларів, за перше місце передбачено 3,5 мільйона доларів. У Підсумковому турнірі беруть участь 8 найкращих тенісисток за рейтингом WTA. Світоліна є чинним володарем трофею, вона перемогла на Підсумковому турнірі-2018, який проходив у Сінгапурі. Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

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