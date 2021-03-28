Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Священник ПЦУ вважає, що святкувати Великдень треба разом із католиками

На Першому Вселенському соборі було вирішено, що всі християни святкуватимуть Пасху Христову в один день
Священник ПЦУ, викладач Київської православної богословської академії Андрій Дудченко вважає, що православні та католики повинні святкувати Великдень одного і того ж дня.
Священник ПЦУ вважає, що святкувати Великдень треба разом із католиками Фото: torange-de.com

Богослов нагадав, що на Першому Вселенському соборі було вирішено, що всі християни святкуватимуть Пасху Христову в один день, повідомляє "Укрінформ". "Вирішили слідувати Олександрійській пасхалії. Алгоритм такий: спочатку має настати весняне рівнодення, далі має настати повний місяць, а найближчої неділі після цього - Великдень", - пише священник.

Він нагадав, що рівнодення настає 21 березня. Повний місяць, згідно з астрономічним календарем, настане 28 березня.

"Виходить, Пасха Христова повинна бути наступної неділі, тобто 4 квітня. Але у нас чомусь Великдень буде аж 2 травня", - підкреслює священник.

За його словами, причина в тому, що за основу обчислення у нас береться "умовне рівнодення, тобто 21 березня за старим стилем - день, який фактично не є рівноденням, а в нинішньому столітті спізнюється на 13 днів".

"Тому я - за новий стиль і за нову пасхалію. Тому що треба жити не фантазіями, а реальністю. І щоб зберігати вірність рішенням Першого Вселенського собору, Великдень треба святкувати всім християнам разом", - заявив священник.

Читайте також: Великдень під час карантину: у Лісабоні священник провів службу з авто з відкидним верхом

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2021 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.