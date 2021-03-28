Священник ПЦУ вважає, що святкувати Великдень треба разом із католиками

На Першому Вселенському соборі було вирішено, що всі християни святкуватимуть Пасху Христову в один день

Священник ПЦУ, викладач Київської православної богословської академії Андрій Дудченко вважає, що православні та католики повинні святкувати Великдень одного і того ж дня.

Богослов нагадав, що на Першому Вселенському соборі було вирішено, що всі християни святкуватимуть Пасху Христову в один день, повідомляє "Укрінформ". "Вирішили слідувати Олександрійській пасхалії. Алгоритм такий: спочатку має настати весняне рівнодення, далі має настати повний місяць, а найближчої неділі після цього - Великдень", - пише священник.

Він нагадав, що рівнодення настає 21 березня. Повний місяць, згідно з астрономічним календарем, настане 28 березня.

"Виходить, Пасха Христова повинна бути наступної неділі, тобто 4 квітня. Але у нас чомусь Великдень буде аж 2 травня", - підкреслює священник.

За його словами, причина в тому, що за основу обчислення у нас береться "умовне рівнодення, тобто 21 березня за старим стилем - день, який фактично не є рівноденням, а в нинішньому столітті спізнюється на 13 днів".

"Тому я - за новий стиль і за нову пасхалію. Тому що треба жити не фантазіями, а реальністю. І щоб зберігати вірність рішенням Першого Вселенського собору, Великдень треба святкувати всім християнам разом", - заявив священник.

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