Великдень під час карантину: у Лісабоні священник провів службу з авто з відкидним верхом
У передмісті Лісабона на Великдень священник провів службу, їдучи вулицями в автомобілі з відкидним верхом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У муніципалітеті Оейраш у передмісті Лісабона священник провів службу на Великдень, їдучи вулицями у смарт-авто з відкидним верхом – щоб люди могли слухати службу з відкритих вікон.
Таким чином 48-річний Нуно Вествуд хотів "піти назустріч вірянам", не порушуючи при цьому карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Для реалізації свого задуму, він позичив автомобіль з відкидним верхом у одного з вірян своєї парафії.
"Я відчув необхідність сказати людям, що вони не залишилися сам на сам, і вийти до них зі словами втішання і віри. Хоча наш храм зачинений, церква продовжує жити", - розповів священник у коментарі AFP.
Фото: AFP
Крім того, священник протягом карантину організовує онлайн-трансляції служб у соцмережах. За його словами, іноді за трансляцією стежить більше 200 людей, хоча до епідемії у церкву приходили в середньому 50-100 людей.
За даними станом на вечір 12 квітня, кількість померлих від COVID-19 у Португалії перевищила 500 осіб, а підтверджених заражень коронавірусом - 16 500 випадків.
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