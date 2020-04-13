Великдень під час карантину: у Лісабоні священник провів службу з авто з відкидним верхом

"Я відчув необхідність сказати людям, що вони не залишилися сам на сам, і вийти до них зі словами втішання і віри. Хоча наш храм зачинений, церква продовжує жити", - розповів священник у коментарі AFP.

У передмісті Лісабона на Великдень священник провів службу, їдучи вулицями в автомобілі з відкидним верхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У муніципалітеті Оейраш у передмісті Лісабона священник провів службу на Великдень, їдучи вулицями у смарт-авто з відкидним верхом – щоб люди могли слухати службу з відкритих вікон.

Таким чином 48-річний Нуно Вествуд хотів "піти назустріч вірянам", не порушуючи при цьому карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Для реалізації свого задуму, він позичив автомобіль з відкидним верхом у одного з вірян своєї парафії.

"Я відчув необхідність сказати людям, що вони не залишилися сам на сам, і вийти до них зі словами втішання і віри. Хоча наш храм зачинений, церква продовжує жити", - розповів священник у коментарі AFP.

Фото: AFP

Крім того, священник протягом карантину організовує онлайн-трансляції служб у соцмережах. За його словами, іноді за трансляцією стежить більше 200 людей, хоча до епідемії у церкву приходили в середньому 50-100 людей. За даними станом на вечір 12 квітня, кількість померлих від COVID-19 у Португалії перевищила 500 осіб, а підтверджених заражень коронавірусом - 16 500 випадків.

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