Синоптики попередили про шквали в ряді регіонів України "За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду"

У суботу, 5 вересня, синоптики попередили про сильні пориви вітру в ряді регіонів України. Крім цього, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Фото: zastavok.ru

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію