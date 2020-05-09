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Синоптики попередили про шквали в ряді регіонів України

"За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду"
У суботу, 5 вересня, синоптики попередили про сильні пориви вітру в ряді регіонів України. Крім цього, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптики попередили про шквали в ряді регіонів України Фото: zastavok.ru

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

"За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві за історію спостережень з 1881 року.

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05 09 2020 13:00
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