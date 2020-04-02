Синоптики прогнозують, що Україну засипле снігом
В УкрГідрометцентрі прогнозують, що вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті очікується сильний дощ і мокрий сніг, які в ніч на 5 лютого перейдуть у сильний сніг (приріст сніжного покриву 10−20, в горах 35−40 см). Синоптики попереджають про можливі пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця,передає "Громадське".
5-6 лютого у центральних областях очікується значний сніг, у східних областях — значний сніг з дощем, у південних областях — значний дощ з переходом в мокрий сніг. Можливі намети снігу висотою 10-15 см, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; На Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікують сильний сніг, можливі утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.
«Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства», — попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
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