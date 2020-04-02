Синоптики прогнозують, що Україну засипле снігом

"Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства"

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.

В УкрГідрометцентрі прогнозують, що вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті очікується сильний дощ і мокрий сніг, які в ніч на 5 лютого перейдуть у сильний сніг (приріст сніжного покриву 10−20, в горах 35−40 см). Синоптики попереджають про можливі пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця,передає "Громадське".

5-6 лютого у центральних областях очікується значний сніг, у східних областях — значний сніг з дощем, у південних областях — значний дощ з переходом в мокрий сніг. Можливі намети снігу висотою 10-15 см, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; На Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікують сильний сніг, можливі утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.

Прогноз погоди на 5 лютого

Фото: скріншот

«Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства», — попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.