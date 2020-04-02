Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Синоптики прогнозують, що Україну засипле снігом

"Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства"
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.
Синоптики прогнозують, що Україну засипле снігом Фото: gettyimages.com

В УкрГідрометцентрі прогнозують, що вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті очікується сильний дощ і мокрий сніг, які в ніч на 5 лютого перейдуть у сильний сніг (приріст сніжного покриву 10−20, в горах 35−40 см). Синоптики попереджають про можливі пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця,передає "Громадське".

5-6 лютого у центральних областях очікується значний сніг, у східних областях — значний сніг з дощем, у південних областях — значний дощ з переходом в мокрий сніг. Можливі намети снігу висотою 10-15 см, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; На Кіровоградщині та Дніпропетровщині очікують сильний сніг, можливі утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.

Прогноз погоди на 5 лютого
Фото: 

скріншот

«Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства», — попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2020 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.