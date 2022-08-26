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Синоптики прогнозують восени "літню" погоду в Україні

Погода восени в Україні буде теплою та посушливою. Зокрема, середня температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиліттями.
Синоптики прогнозують восени "літню" погоду в Україні Фото: AFP

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

"Такі погодні умови будуть характерними особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься, зростатиме кількість заток арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків, туманів", - сказано в повідомленні синоптиків.

Фахівці не виключають також ожеледицю та снігопади, насамперед, у Карпатському регіоні у другій половині осені.

"Отже, погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих та холодних повітряних мас", - підсумували в Укргідрометцентрі.

У вересні відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Однак це не завадить тому, що погода у перші 30 осінніх днів буде практично літньою.

У південних та східних областях можливий дефіцит опадів. Водночас на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога.

Раніше повідомлялось, що посушливі погодні умови в Європі можуть зачепити Україну.

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26 08 2022 18:19
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