БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа п'ять років роботи система публічних закупівель Prozorro заощадила країні 190 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Система Prozorro за 5 років заощадила Україні ₴190 мільярдів – Мінекономіки
Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики
Фото: prozorro.gov.ua
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
"Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише минулого року економія становила майже 56 млрд грн.
"Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики", — зауважив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Наголошується, що сфера закупівель та система Prozorro постійно вдосконалюється. Так, уже з 2022 року будуть повністю ліквідовані тендерні комітети. На їхню зміну прийде формат роботи через уповноважених осіб — фахівців, для яких закупівлі будуть не додатковим навантаженням, а оплачуваною роботою.
Як повідомлялося, з 1 серпня 2016 року ProZorro є обов’язковим майданчиком для проведення закупівель усіма органами державної влади та комунальними підприємствами в Україні.
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