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Система Prozorro за 5 років заощадила Україні ₴190 мільярдів – Мінекономіки

Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики
За п'ять років роботи система публічних закупівель Prozorro заощадила країні 190 млрд грн.
Система Prozorro за 5 років заощадила Україні ₴190 мільярдів – Мінекономіки Фото: prozorro.gov.ua
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
 
"Завдяки конкуренції бізнесу на торгах Prozorro впродовж 5 років державні та комунальні органи та підприємства змогли заощадити 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях. У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн, і можуть скеровувати їх на додаткові потреби", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що лише минулого року економія становила майже 56 млрд грн.
 
"Система Prozorro залишається унікальним інструментом, який не тільки дозволяє економити на держзакупівлях, але і є однією з основ антикорупційної реформи в Україні. Відкритість у публічних закупівлях формує новий рівень довіри між громадянами та державою, тому розвиток Prozorro залишається важливим елементом урядової політики", — зауважив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
 
Наголошується, що сфера закупівель та система Prozorro постійно вдосконалюється. Так, уже з 2022 року будуть повністю ліквідовані тендерні комітети. На їхню зміну прийде формат роботи через уповноважених осіб — фахівців, для яких закупівлі будуть не додатковим навантаженням, а оплачуваною роботою.
 
Як повідомлялося, з 1 серпня 2016 року ProZorro є обов’язковим майданчиком для проведення закупівель усіма органами державної влади та комунальними підприємствами в Україні.
 
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28 07 2021 16:10
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