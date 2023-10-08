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Ситуація в районі Велика Новосілка стабілізувалась – розвідка Британії

08 жовтня 2023, 12:37
Ситуація в районі Велика Новосілка стабілізувалась – розвідка Британії
В райони селища Великі Новосілки, на захід від Вугледара Донецької області, протягом 4 тижнів стало відносно спокійно, а бої стали менш інтенсивними.

Про це МО Британії пише в X (Twitter).

"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі, зазначили експерти розвідки", - йдеться в дописі. 

Британські військові додали, що операції ЗСУ в цьому районі стримували елементи 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки та десантні підрозділи.

"Хоча ця вісь стабілізувалась, російська армія, ймовірно, залишається в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил від цієї осі", - додали в британському Міноборони.

Днями британська розвідка повідомила, що росіяни стурбовані подальшим проривом ЗСУ на півдні.

 
Донецька областьоглядРозвідка БританіїВелика Новосілка

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