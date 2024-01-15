Тема війни в Україні домінуватиме на форумі в Давосі – Дуда

"Це сьогодні одна з найважливіших тем: щоб війна завершилася перемогою України".

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі у президентському палаці з главою польського уряду Дональдом Туском заявив журналістам, що тема війни в Україні домінуватиме під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Думаю, що як і торік, справа України також домінуватиме і цього року. Це сьогодні одна з найважливіших тем: щоб війна завершилася перемогою України", – зазначив польський лідер.

За його словами, ця перемога полягатиме в реалізації мирного плану Президента Володимира Зеленського, який передбачає повернення Україні окупованих росією територій і відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

Глава Польщі нагадав, що в Давосі відбулися переговори щодо Формули миру на рівні радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників, у якій узяв участь голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк. За словами Дуди, в цих зустрічах бере участь усе більше країн, що є "добрим сигналом". Польський лідер також наголосив, що ще 17 країн приєдналися до цієї ініціативи, де триває пошук розв’язання складної ситуації в Україні.

Він підкреслив, що під час свого візиту до Давоса він матиме низку зустрічей в межах функціонування "Дому України". Зокрема, він зауважив, що візьме участь у виставці, присвяченій цивільним жертвам російських злочинів в Україні.

"Я братиму участь у відкритті цієї виставки, щоб якомога більше учасників форуму відвідало її, адже важливо усвідомлювати драматизм ситуації в Україні", – додав Дуда.

Повідомляється, що президент Польщі перебуватиме в Давосі з 16 по 18 січня. Зокрема, ввечері 16 січня він візьме участь у відкритті виставки, що висвітлює російські воєнні злочини в Україні, а зранку 18 січня – в українському сніданку.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна пропустить цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти Хамас.