Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Тема війни в Україні домінуватиме на форумі в Давосі – Дуда

15 січня 2024, 19:05
Тема війни в Україні домінуватиме на форумі в Давосі – Дуда
"Це сьогодні одна з найважливіших тем: щоб війна завершилася перемогою України".

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі у президентському палаці з главою польського уряду Дональдом Туском заявив журналістам, що тема війни в Україні домінуватиме під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Думаю, що як і торік, справа України також домінуватиме і цього року. Це сьогодні одна з найважливіших тем: щоб війна завершилася перемогою України", – зазначив польський лідер.

За його словами, ця перемога полягатиме в реалізації мирного плану Президента Володимира Зеленського, який передбачає повернення Україні окупованих росією територій і відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

Глава Польщі нагадав, що в Давосі відбулися переговори щодо Формули миру на рівні радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників, у якій узяв участь голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк. За словами Дуди, в цих зустрічах бере участь усе більше країн, що є "добрим сигналом". Польський лідер також наголосив, що ще 17 країн приєдналися до цієї ініціативи, де триває пошук розв’язання складної ситуації в Україні.

Він підкреслив, що під час свого візиту до Давоса він матиме низку зустрічей в межах функціонування "Дому України". Зокрема, він зауважив, що візьме участь у виставці, присвяченій цивільним жертвам російських злочинів в Україні.

"Я братиму участь у відкритті цієї виставки, щоб якомога більше учасників форуму відвідало її, адже важливо усвідомлювати драматизм ситуації в Україні", – додав Дуда.

Повідомляється, що президент Польщі перебуватиме в Давосі з 16 по 18 січня. Зокрема, ввечері 16 січня він візьме участь у відкритті виставки, що висвітлює російські воєнні злочини в Україні, а зранку 18 січня – в українському сніданку.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна пропустить цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти Хамас.


ДавосДУДАфорум

Останні матеріали

Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2024, 23:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється