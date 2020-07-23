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Тепло та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Температура в областях коливатиметься від +20 до +29 градусів тепла
Сьогодні, 23 липня, у всіх регіонах України буде спостерігатися суха та тепла погода. Температура в областях коливатиметься від +20 до +29 градусів тепла.
Тепло та сухо: прогноз погоди на сьогодні Фото : РБК - Україна

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі відійдуть з усіх регіонів України. Буде спостерігатися суха та тепла погода, а найвища температура очікується у південних та східних областях.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +20 до +26, а вночі від +9 до +14.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +21 +26, а вночі вона опуститься до +10 +14 тепла.

У східних та південних регіонах температура вдень очікується від +24 до +29. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +19.

Фото: погода в Україні на 23 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та в області сьогодні опадів не передбачають. Температура повітря вдень становитиме від +21 до +24, а вночі від +10 до 14.

Фото: погода в Києві та області на 23 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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23 07 2020 09:00
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