Тепло та сухо: прогноз погоди на сьогодні
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі відійдуть з усіх регіонів України. Буде спостерігатися суха та тепла погода, а найвища температура очікується у південних та східних областях.
У західних областях температура повітря вдень становитиме від +20 до +26, а вночі від +9 до +14.
У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +21 +26, а вночі вона опуститься до +10 +14 тепла.
У східних та південних регіонах температура вдень очікується від +24 до +29. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +19.
Фото: погода в Україні на 23 липня (meteo.gov.ua)
Прогноз в Києві
У Києві та в області сьогодні опадів не передбачають. Температура повітря вдень становитиме від +21 до +24, а вночі від +10 до 14.
Фото: погода в Києві та області на 23 липня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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