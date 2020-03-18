Тести на коронавірус необхідно робити навіть людям без симптомів - медики
Про це в Facebook пише доцент Медичного університету ім. Альберта Ейнштейна Тіна Голобородько, посилаючись на текст листа професора університету Флоренції Серхіо Романьані, передає УКРІНФОРМ.
"Важливо поширити доступ до тесту (на коронавірус - ред.) і на тих людей, які схильні до ризику множинних інфекцій, і ізолювати їх, навіть якщо позитивний результат безсимптомний. Дуже важливо, щоб усі схильні до ризику люди носили маску не тільки для захисту себе, а й для інших", - такий висновок зробив професор, спираючись на проведені дослідження.
Команда лікарів на чолі з Романьані проводила тестування жителів (близько 3000 осіб) невеликого містечка за межами Падуї, одного з перших центрів в Італії, де було зафіксовано випадки коронавірусу.
Дослідження показало, що у більшості людей із позитивною реакцією на Covid-19 (50-75%) відсутні симптоми хвороби, і втім, вони є вірусоносіями.
Ізолюючи "позитивних" пацієнтів (із симптомами або без) лікарі змогли не тільки захистити інших людей від зараження, а й уберегти від розвитку ускладнень, так як показник відновлення серед людей позитивних, але ізольованих, у 60% випадків становив близько 8 днів.
"Фактично, шляхом ізоляції всіх позитивних пацієнтів загальне число хворих зменшилась із 88 до 7 (як мінімум, у 10 разів) протягом 7-10 днів", - зазначив Романьані.
За даними італійських медиків, відсоток безсимптомного зараження коронавірусом високий, особливо - серед молоді.
"З урахуванням цих даних ясно, що деякі процедури стримування вимагають перегляду. Вкрай важливо блокувати поширення вірусу, ідентифікувати більшість безсимптомних суб'єктів, і зробити це якомога швидше", - підкреслив професор.
На підставі отриманих даних дослідники вже почали "масове спостереження" по всьому регіону Венето і проведення скринінгу всіх працівників охорони здоров'я, особливо лікарів і медсестер, які перебувають у контакті з пацієнтами, навіть якщо в них немає симптомів.
Як підкреслює професор, у багатьох країнах фактично уникають тестування персоналу, якщо у тих немає симптомів, і це "дуже небезпечне рішення". В результаті лікарні можуть стати зонами зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків