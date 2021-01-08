Томпсон побила олімпійський рекорд Гріффіт-Джойнер з бігу на 100 метрів Попередній рекорд був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі

Ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла золоту медаль на дистанції 100 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Фото: globallookpress.com.

У фіналі Томпсон встановила олімпійський рекорд і показала другий час в історії - 10,61 секунди, передає Укрінформ. Попередній рекорд (10,62) належав Флоренс Гріффіт-Джойнер зі США і був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі. Таким чином, досягнення американки протрималося майже 33 роки. Читайте також: Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію