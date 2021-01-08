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Томпсон побила олімпійський рекорд Гріффіт-Джойнер з бігу на 100 метрів

Попередній рекорд був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі
Ямайська бігунка Елейн Томпсон виграла золоту медаль на дистанції 100 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
Томпсон побила олімпійський рекорд Гріффіт-Джойнер з бігу на 100 метрів Фото: globallookpress.com.
У фіналі Томпсон встановила олімпійський рекорд і показала другий час в історії - 10,61 секунди, передає Укрінформ.
 
Попередній рекорд (10,62) належав Флоренс Гріффіт-Джойнер зі США і був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі.
 
Таким чином, досягнення американки протрималося майже 33 роки.
 
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01 08 2021 15:16
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