СПОРТ НОВИНИЯмайська бігунка Елейн Томпсон виграла золоту медаль на дистанції 100 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Томпсон побила олімпійський рекорд Гріффіт-Джойнер з бігу на 100 метрів
Попередній рекорд був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі
Фото: globallookpress.com.
У фіналі Томпсон встановила олімпійський рекорд і показала другий час в історії - 10,61 секунди, передає Укрінформ.
Попередній рекорд (10,62) належав Флоренс Гріффіт-Джойнер зі США і був встановлений 24 вересня 1988 на Олімпіаді у Сеулі.
Таким чином, досягнення американки протрималося майже 33 роки.
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