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Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився майже на 5% - Держстат

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні 2021 року було місто Київ
За січень 2021 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 4,9% (у порівнянних цінах) проти січня 2020 року, до 71,92 млрд грн
Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився майже на 5% - Держстат Фото: АР

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні 2021 року було місто Київ (16,38 млрд грн), повідомляє "Укрінформ". Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (7,27 млрд грн); друге - Київська (6,65 млрд грн); третє - Одеська (5,47 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за минулий місяць продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (0,52 млрд грн), Чернівецької (0, 70 млрд грн) та Тернопільської (0, 84 млрд грн) областей.

За даними Держстату, за 2020 рік роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 7,9% (у порівнянних цінах) проти 2019 року, до 874,43 млрд грн.

Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

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23 02 2021 14:31
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